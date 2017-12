2,28 Mio. Euro bei „Weihnachtswunder“ gesammelt

Das "Ö3-Weihnachtswunder" ist am Sonntagvormitttag mit einem Rekordergebnis zu Ende gegangen: Mit dem Spielen von Wunschhits gegen Spenden wurden 2.276.303 Euro lukriert. 120 Stunden nonstop sendeten Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll aus einem gläsernen Studio vor dem Alten Rathaus am Hauptplatz in Linz. Das Geld kommt dem "Licht ins Dunkel"-Soforthilfefonds zugute.