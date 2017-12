Funken Wärme: Herzlichen Dank für 547.950 Euro!

Es stimmt einfach: Ein großes Ganzes ist die Summe vieler, vieler kleiner Teile. Das beweist die große „Krone“-Aktion „Ein Funken Wärme“, die wir auch heuer wieder gemeinsam mit der Caritas durchgeführt haben. Wir haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, und Firmen in ganz Österreich gebeten, schuldlos in Not geratenen Menschen in unserem Land zu helfen, die Energiekosten in diesem kalten Winter zu bezahlen. Menschen ein warmes Zuhause zu ermöglichen, in deren Herzen in diesen Monaten kein Funke brennt, weil das Schicksal ihnen übel mitgespielt hat. Alte Menschen, die auf ein arbeitsreiches Leben zurückblicken, an deren Lebensabend zu wenig Geld bleibt, um sich das Nötigste leisten zu können. Junge Menschen, denen Krankheit oder der Verlust des Jobs die Perspektive genommen haben. Aber auch jenen, die zurückgeblieben sind, weil ein Partner nicht mehr ist – wo ein geliebter Mensch gegangen und damit die Verzweiflung gekommen ist.