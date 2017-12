Kälte gibt der Not noch mehr Kraft

Wenn man Anna fragt, was ihr größter Wunsch wäre, sagt die 58-jährige Invaliditätspensionistin aus Kärnten: "Ein schmerzfreier Tag!" Anna hat schweres Rheuma und ist nach vielen Operationen auf teure Sonderernährung angewiesen. Sie bezieht die Mindestpension von 841,546 Euro pro Monat und ist einer jener Menschen, liebe Leser, der ohne Ihre Hilfe nicht einmal mehr heizen kann.

Jede Spende kommt garantiert an!

Für Anna und die mehr als 220.000 Menschen in unserem Land, die sich ein geheiztes Zuhause nicht leisten können, fällt es uns leicht, immer wieder zu bitten: Öffnen Sie Ihr Herz und spenden Sie! Jeder Cent, den Sie erübrigen können, geht 1:1 über die Caritas an den jeweiligen Energieträger. Damit ist garantiert, dass Ihre Spende (die zu 100 Prozent absetzbar ist) zweckgebunden ist - und in einem Haushalt am Heiligen Abend für einen Moment der Sorglosigkeit sorgt.

Haben Sie eigentlich schon ein Türchen unseres "Funken Wärme"-Adventkalenders geöffnet? HIER lesen jeden Tag ein Kind oder ein Prominenter eine stimmungsvolle Weihnachtsgeschichte, um Sie auf die Besinnlichkeit dieser Zeit einzustimmen.

Jetzt spenden: