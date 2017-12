„Ganze Welt soll erfahren, wie ihr uns behandelt“

Aufstand in der Flüchtlingsunterkunft Deggendorf in Bayern: 137 Asylsuchende protestierten am Donnerstag für angemessene Lebensumstände. Sie kritisierten die Hygiene, das Essen und die medizinische Versorgung. „Die ganze Welt soll erfahren, wie Deutschland die Einwanderer behandelt“, so die Demonstrierenden aus dem westafrikanischen Sierra Leone. 200 Menschen befänden sich außerdem im Hungerstreik.