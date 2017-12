Melbourne: SUV mäht mit 100 km/h Fußgänger nieder

Terror in Melbourne? In der australischen Metropole ist ein Mann mit einem weißen SUV mitten im abendlichen Berufsverkehr absichtlich und mit etwa 100 km/h in eine Menschenmenge gerast. Es gibt ersten Berichten zufolge nach unterschiedlichen Angaben bis zu 19 Verletzte - darunter ein Volksschulkind, das schwere Kopfverletzungen erlitt. Der Fahrer sowie ein weiterer Mann wurden festgenommen.