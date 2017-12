21 Zivilisten sterben bei russischen Luftangriffen

Bei russischen Luftangriffen in Syrien sind Menschenrechtlern zufolge mindestens 21 Zivilisten getötet worden. Unter den Toten des nächtlichen Bombardements in der ostsyrischen Provinz Deir ez-Zor seien auch neun Kinder gewesen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die ihren Sitz in London hat, am Mittwoch.