Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

ShoppingCity Seiersberg: TK Maxx Store erweitert

Steiermark
02.11.2026 00:01
Werbung
v.l.n.r. Roswitha Lahousen und Heidelinde Zinser von der ShoppingCity Seiersberg mit TK Maxx ...
v.l.n.r. Roswitha Lahousen und Heidelinde Zinser von der ShoppingCity Seiersberg mit TK Maxx Store-Team(Bild: ©Shopping City Seiersberg/Werner KRUG, 2026)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Mit dem erweiterten TK Maxx und dem neu eröffneten The Find by BESTSECRET stärkt Seiersberg seine Position als überregionale Shopping-Destination für internationale Marken zu attraktiven Preisen.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die ShoppingCity Seiersberg setzt den nächsten Meilenstein beim Ausbau ihrer Off-Price-Kompetenz: Heute eröffnet TK Maxx seinen umfassend erweiterten und neu gestalteten Store. Der erweiterte Flagship-Store mit nun 3.300m² Gesamtfläche, davon mehr als 2.500 m² pure Verkaufsfläche gehört zu den größten TK Maxx Filialen in Österreich.

Gemeinsam mit dem am 15. Oktober eröffneten The Find by BESTSECRET bündelt Seiersberg damit seine Off-Price-Kompetenz auf rund 5.000 m² und bietet ein besonders starkes Angebot für Markenliebhaber:innen – und einen zusätzlichen Anziehungspunkt für Kund:innen weit über die Steiermark hinaus.

Team der ShoppingCity Seiersberg und TK Maxx Store-Team bei der Eröffnung der Erweiterung.
Team der ShoppingCity Seiersberg und TK Maxx Store-Team bei der Eröffnung der Erweiterung.(Bild: ©Shopping City Seiersberg/Werner KRUG, 2026)

Internationale Markenvielfalt zu attraktiven Preisen
Zwei unterschiedliche Storekonzepte, ein gemeinsamer Mehrwert: Mit TK Maxx und The Find by BESTSECRET bündelt die ShoppingCity Seiersberg internationale Marken und Designerlabels zu attraktiven Preisen an einem Standort. Die laufend wechselnden Sortimente schaffen immer wieder neue Besuchsanlässe und ergänzen das bestehende Mode- und Lifestyle-Angebot des Centers.

Die gebündelte Off-Price-Kompetenz stärkt auch die überregionale Bedeutung der ShoppingCity Seiersberg. Internationale Shopformate erweitern das Einzugsgebiet auf einen Anreiseradius von rund eineinhalb bis zwei Stunden. Neben Graz und dem Großraum Graz gewinnen damit insbesondere Kärnten und Slowenien weiter an Bedeutung.

„Mit der Erweiterung von TK Maxx und der Eröffnung von The Find by BESTSECRET setzen wir einen wichtigen Schritt für die Zukunft der ShoppingCity Seiersberg. Wir bündeln internationale Markenvielfalt mit attraktiven Preisvorteilen und schaffen damit zusätzliche Gründe, gezielt nach Seiersberg zu kommen. Gleichzeitig zeigen diese Entwicklungen, welche Chancen der stationäre Handel an einem starken Standort bietet“, sagt Mag. Anton Cech, Geschäftsführer der ShoppingCity Seiersberg.

Noch mehr Platz für Marken und Designerlabels
Vor über zehn Jahren eröffnete TK Maxx in der ShoppingCity Seiersberg seinen ersten Store Österreichs. Mit der nun abgeschlossenen Erweiterung und Neugestaltung bietet das Unternehmen hier noch mehr Platz für sein vielfältiges Sortiment. Damit wird die bereits im Juli angekündigte Erweiterung heute für die Kund:innen erlebbar.

Auf der Gesamtfläche stehen rund 85.000 Artikel aus den Bereichen Damen-, Herren- und Kindermode, Schuhe, Accessoires, Beauty und Home zur Auswahl. Marken und Designerlabels sind bis zu 60 Prozent günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung erhältlich. Mehrmals pro Woche treffen neue Lieferungen ein – mit bis zu 10.000 neuen Artikeln pro Woche gibt es bei jedem Besuch Neues zu entdecken.

Grundlage dafür ist das Off-Price-Konzept: Ein internationales Einkaufsteam kauft weltweit ein und verhandelt attraktive Konditionen. Die daraus entstehenden Ersparnisse gibt TK Maxx direkt an seine Kund:innen weiter.

Ein starkes Bekenntnis zum stationären Handel
Die Erweiterung von TK Maxx und die Eröffnung von The Find by BESTSECRET unterstreichen die Rolle der ShoppingCity Seiersberg als Plattform für internationale Handelskonzepte. Marken investieren in ihre Präsenz vor Ort und schaffen Einkaufserlebnisse, bei denen Entdecken, Anprobieren und das direkte Mitnehmen im Mittelpunkt stehen.

Parallel zum Ausbau des Markenangebots investiert die ShoppingCity Seiersberg rund 1,8 Millionen Euro in die Modernisierung ihrer Servicebereiche. Bis Ende des Jahres werden sämtliche Kunden-WC-Anlagen vollständig erneuert und deren Kapazität nahezu verdoppelt. Moderne Beauty-Stationen und Schminktische ergänzen das Angebot und erhöhen den Komfort für die Besucher:innen.

Über die ShoppingCity Seiersberg
Mit über 180 Shops, darunter mehr als 30 Restaurants und Cafés ist die ShoppingCity Seiersberg das größte Einkaufszentrum im Süden Österreichs. Großzügige, helle Mallbereiche und modernste Sicherheitsstandards sorgen für ein entspanntes Einkaufserlebnis und eine angenehme Wohlfühlatmosphäre für die ganze Familie.

Modebegeisterte finden hier zahlreiche internationale Marken, darunter ZARA, Peek & Cloppenburg, Pull & Bear, TK Maxx, The Find by BESTSECRET, Sorelle Ramonda, Nike, H&M, Guess, Bershka, Mango und Primark. Ergänzt wird das Angebot durch Gastronomiebetriebe, Sport-, Schuh-, Technik- und Lebensmittelgeschäfte sowie vielfältige Dienstleistungsangebote.

Ein besonderes Highlight für Technikfans ist das MediaMarkt Tech Village, der größte Elektromarkt Österreichs. Für Kinder bietet das Kinder-Löwenland eine professionelle und aktive Betreuung.

Mehr Info‘s dazu auf www.shoppingcityseiersberg.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
02.11.2026 00:01
Loading
Steiermark

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
210.136 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
113.660 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
91.666 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2067 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1864 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1514 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf