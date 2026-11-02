ShoppingCity Seiersberg: TK Maxx Store erweitert

Mit dem erweiterten TK Maxx und dem neu eröffneten The Find by BESTSECRET stärkt Seiersberg seine Position als überregionale Shopping-Destination für internationale Marken zu attraktiven Preisen.
Die ShoppingCity Seiersberg setzt den nächsten Meilenstein beim Ausbau ihrer Off-Price-Kompetenz: Heute eröffnet TK Maxx seinen umfassend erweiterten und neu gestalteten Store. Der erweiterte Flagship-Store mit nun 3.300m² Gesamtfläche, davon mehr als 2.500 m² pure Verkaufsfläche gehört zu den größten TK Maxx Filialen in Österreich.
Gemeinsam mit dem am 15. Oktober eröffneten The Find by BESTSECRET bündelt Seiersberg damit seine Off-Price-Kompetenz auf rund 5.000 m² und bietet ein besonders starkes Angebot für Markenliebhaber:innen – und einen zusätzlichen Anziehungspunkt für Kund:innen weit über die Steiermark hinaus.
Internationale Markenvielfalt zu attraktiven Preisen
Zwei unterschiedliche Storekonzepte, ein gemeinsamer Mehrwert: Mit TK Maxx und The Find by BESTSECRET bündelt die ShoppingCity Seiersberg internationale Marken und Designerlabels zu attraktiven Preisen an einem Standort. Die laufend wechselnden Sortimente schaffen immer wieder neue Besuchsanlässe und ergänzen das bestehende Mode- und Lifestyle-Angebot des Centers.
Die gebündelte Off-Price-Kompetenz stärkt auch die überregionale Bedeutung der ShoppingCity Seiersberg. Internationale Shopformate erweitern das Einzugsgebiet auf einen Anreiseradius von rund eineinhalb bis zwei Stunden. Neben Graz und dem Großraum Graz gewinnen damit insbesondere Kärnten und Slowenien weiter an Bedeutung.
„Mit der Erweiterung von TK Maxx und der Eröffnung von The Find by BESTSECRET setzen wir einen wichtigen Schritt für die Zukunft der ShoppingCity Seiersberg. Wir bündeln internationale Markenvielfalt mit attraktiven Preisvorteilen und schaffen damit zusätzliche Gründe, gezielt nach Seiersberg zu kommen. Gleichzeitig zeigen diese Entwicklungen, welche Chancen der stationäre Handel an einem starken Standort bietet“, sagt Mag. Anton Cech, Geschäftsführer der ShoppingCity Seiersberg.
Noch mehr Platz für Marken und Designerlabels
Vor über zehn Jahren eröffnete TK Maxx in der ShoppingCity Seiersberg seinen ersten Store Österreichs. Mit der nun abgeschlossenen Erweiterung und Neugestaltung bietet das Unternehmen hier noch mehr Platz für sein vielfältiges Sortiment. Damit wird die bereits im Juli angekündigte Erweiterung heute für die Kund:innen erlebbar.
Auf der Gesamtfläche stehen rund 85.000 Artikel aus den Bereichen Damen-, Herren- und Kindermode, Schuhe, Accessoires, Beauty und Home zur Auswahl. Marken und Designerlabels sind bis zu 60 Prozent günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung erhältlich. Mehrmals pro Woche treffen neue Lieferungen ein – mit bis zu 10.000 neuen Artikeln pro Woche gibt es bei jedem Besuch Neues zu entdecken.
Grundlage dafür ist das Off-Price-Konzept: Ein internationales Einkaufsteam kauft weltweit ein und verhandelt attraktive Konditionen. Die daraus entstehenden Ersparnisse gibt TK Maxx direkt an seine Kund:innen weiter.
Ein starkes Bekenntnis zum stationären Handel
Die Erweiterung von TK Maxx und die Eröffnung von The Find by BESTSECRET unterstreichen die Rolle der ShoppingCity Seiersberg als Plattform für internationale Handelskonzepte. Marken investieren in ihre Präsenz vor Ort und schaffen Einkaufserlebnisse, bei denen Entdecken, Anprobieren und das direkte Mitnehmen im Mittelpunkt stehen.
Parallel zum Ausbau des Markenangebots investiert die ShoppingCity Seiersberg rund 1,8 Millionen Euro in die Modernisierung ihrer Servicebereiche. Bis Ende des Jahres werden sämtliche Kunden-WC-Anlagen vollständig erneuert und deren Kapazität nahezu verdoppelt. Moderne Beauty-Stationen und Schminktische ergänzen das Angebot und erhöhen den Komfort für die Besucher:innen.
Über die ShoppingCity Seiersberg
Mit über 180 Shops, darunter mehr als 30 Restaurants und Cafés ist die ShoppingCity Seiersberg das größte Einkaufszentrum im Süden Österreichs. Großzügige, helle Mallbereiche und modernste Sicherheitsstandards sorgen für ein entspanntes Einkaufserlebnis und eine angenehme Wohlfühlatmosphäre für die ganze Familie.
Modebegeisterte finden hier zahlreiche internationale Marken, darunter ZARA, Peek & Cloppenburg, Pull & Bear, TK Maxx, The Find by BESTSECRET, Sorelle Ramonda, Nike, H&M, Guess, Bershka, Mango und Primark. Ergänzt wird das Angebot durch Gastronomiebetriebe, Sport-, Schuh-, Technik- und Lebensmittelgeschäfte sowie vielfältige Dienstleistungsangebote.
Ein besonderes Highlight für Technikfans ist das MediaMarkt Tech Village, der größte Elektromarkt Österreichs. Für Kinder bietet das Kinder-Löwenland eine professionelle und aktive Betreuung.
Mehr Info‘s dazu auf www.shoppingcityseiersberg.at