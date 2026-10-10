Jungstar gewinnt erstmals die Lombardei-Rundfahrt!

Pogacar, der den Herbstklassiker in Norditalien zuletzt fünfmal in Folge gewonnen hatte, hat seine Saison nach einem bei der Vuelta erlittenen Schlüsselbeinbruch bereits beendet. Die Entscheidung des Rennens fiel 18 Kilometer vor dem Ziel, als Seixas am steilen Civiglio die gesamte Konkurrenz abschüttelte und sich anschließend nicht mehr einholen ließ. Er erreichte das Ziel nach 239 km und 5:49:28 Stunden. Seixas, zuletzt Teamkollege von Felix Gall und Gregor Mühlberger, hatte schon bei seiner ersten Tour de France mit Rang vier überzeugt und feierte nun schon den achten Saisonsieg. Gewonnen hat er u.a. den Fleche Wallonne und die Baskenland-Rundfahrt, zudem holte er WM-Bronze im Zeitfahren.