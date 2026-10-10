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Protest vor dem Start

Jungstar gewinnt erstmals die Lombardei-Rundfahrt!

Sport-Mix
10.10.2026 17:50
Paul Seixas
Paul Seixas(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der seit kurzem 20-jährige Franzose Paul Seixas hat am Samstag bei der Lombardei-Rundfahrt seinen bisher größten Erfolg gefeiert. Der Decathlon-Fahrer gewann in Abwesenheit von Dominator Tadej Pogacar in Como solo das letzte Radsport-Monument des Jahres. Seixas triumphierte 48 Sekunden vor Vuelta-Sieger Enric Mas (Movistar) und 1:05 Minuten vor Giulio Ciccone (Lidl). Er ist der jüngste Sieger in der Geschichte der Lombardei-Rundfahrt. Topfavorit Remco Evenepoel wurde Vierter.

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Pogacar, der den Herbstklassiker in Norditalien zuletzt fünfmal in Folge gewonnen hatte, hat seine Saison nach einem bei der Vuelta erlittenen Schlüsselbeinbruch bereits beendet. Die Entscheidung des Rennens fiel 18 Kilometer vor dem Ziel, als Seixas am steilen Civiglio die gesamte Konkurrenz abschüttelte und sich anschließend nicht mehr einholen ließ. Er erreichte das Ziel nach 239 km und 5:49:28 Stunden. Seixas, zuletzt Teamkollege von Felix Gall und Gregor Mühlberger, hatte schon bei seiner ersten Tour de France mit Rang vier überzeugt und feierte nun schon den achten Saisonsieg. Gewonnen hat er u.a. den Fleche Wallonne und die Baskenland-Rundfahrt, zudem holte er WM-Bronze im Zeitfahren.

Paul Seixas
Paul Seixas(Bild: AP/Gian Mattia D&#39;Alberto)

Fahrerprotest vor dem Start
Bevor das Peloton in Bergamo losrollte, gab es vonseiten der Fahrer zunächst einen fünfminütigen Protest wegen erneuter Sicherheitsvorfälle in jüngster Vergangenheit. Evenepoel trat dabei als Sprecher des Fahrerfelds auf. „Allein in dieser Woche gab es mehrere Vorfälle, bei denen Fahrzeuge auf die Rennstrecke gerieten. Zwei Fahrer stürzten nach einer Kollision mit einem Motorrad, das auf der Strecke entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war“, schrieb Adam Hansen als Vertreter der Fahrervereinigung CPA. „Tragischerweise kam in diesem Sommer ein Mensch durch genau diese Art von Nachlässigkeit ums Leben (Anm.: Finlay Tarling). Wir werden das nicht länger hinnehmen.“

Tarlings Vater Michael bedankte sich für die Aktion. „Es müssen Veränderungen her, und keine andere Familie sollte je den Anruf erhalten, den wir am 14. August bekommen haben. Wir hoffen aufrichtig, dass die UCI (Weltverband) zuhört und Veränderungen umgesetzt werden“, schrieb er auf X (vormals Twitter).

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