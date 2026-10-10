Silberberger: „Ich denke, es hat Klick gemacht!“

Der Neustart ruft! Nach der längsten Teampause aller Zeiten geht‘s für den WAC in Altach weiter, soll nach dem „Loch“ die Trendwende eingeleitet werden. Ein Duo kehrt dabei zurück ins Aufgebot, ein Teamspieler muss indes passen. Trainer Silberberger: „Wir haben im Training probiert, alles abzudecken.“
Ganze 20 Tage dauerte die längste Länderspielpause aller Zeiten, die sich ja erstmals über drei Wochen erstreckte. „Für mich okay“, sagt WAC-Trainer Thomas Silberberger. „Auch für die Klubs, die international gespielt haben, wird’s keine Fehler gewesen sein – aber für die Teamspieler war’s natürlich sehr belastend.“
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