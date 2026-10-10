Silberberger: „Ich denke, es hat Klick gemacht!“

Ganze 20 Tage dauerte die längste Länderspielpause aller Zeiten, die sich ja erstmals über drei Wochen erstreckte. „Für mich okay“, sagt WAC-Trainer Thomas Silberberger. „Auch für die Klubs, die international gespielt haben, wird’s keine Fehler gewesen sein – aber für die Teamspieler war’s natürlich sehr belastend.“