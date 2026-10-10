Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

WAC bereit für Restart

Silberberger: „Ich denke, es hat Klick gemacht!“

Fußball National
10.10.2026 10:57
(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Konrad Lenz
Von Konrad Lenz

Der Neustart ruft! Nach der längsten Teampause aller Zeiten geht‘s für den WAC in Altach weiter, soll nach dem „Loch“ die Trendwende eingeleitet werden. Ein Duo kehrt dabei zurück ins Aufgebot, ein Teamspieler muss indes passen. Trainer Silberberger: „Wir haben im Training probiert, alles abzudecken.“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ganze 20 Tage dauerte die längste Länderspielpause aller Zeiten, die sich ja erstmals über drei Wochen erstreckte. „Für mich okay“, sagt WAC-Trainer Thomas Silberberger. „Auch für die Klubs, die international gespielt haben, wird’s keine Fehler gewesen sein – aber für die Teamspieler war’s natürlich sehr belastend.“

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
10.10.2026 10:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
120.783 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Oberösterreich
Achtjähriger Bub schlug und trat seine Lehrerin
79.360 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut Schulunterrichtsgesetz kann ein Schüler bei schwerwiegender Pflichtverletzung oder akuter ...
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
74.461 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1125 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
NEOS wollen Paketsteuer jetzt „rückgängig machen!“
1084 mal kommentiert
Die kürzlich erst eingeführte Paketsteuer dürfte wackeln. 
Außenpolitik
Trump: USA kaufen jetzt Diesel aus Russland
1004 mal kommentiert
Die Präsidenten von Russland und den USA haben offenbar einen Deal geschlossen. 
Mehr Fußball National
Tore oder Zittern?
Die zwei Gesichter von Salzburg gegen den GAK
Sport Tv Logo
WAC bereit für Restart
Silberberger: „Ich denke, es hat Klick gemacht!“
Sport Tv Logo
Spezielles Comeback
Aus dem Kinderzimmer zum GAK-Hoffnungsträger
Sport Tv Logo
Ex-Star analysiert
Hinti: „Dachte, die Kärntner Liga sei stärker!“
Bundesliga im Ticker
Austria Wien gegen Sturm Graz – ab 19.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf