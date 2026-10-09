Sieg nach Schrecksekunde! Zverev am Weg zur Spitze

Theoretisch könnten Carlos Alcaraz und Ben Shelton bis Jahresende noch an Zverev vorbeiziehen. Dafür müsste einer von ihnen aber nicht nur alle Turniere gewinnen, sondern sich auch noch für zusätzliche kleine Turniere melden. Erreicht Zverev in Shanghai das Halbfinale, ist auch dieses unwahrscheinliche Szenario erledigt. Mit einem Turniersieg in China und einem Halbfinaleinzug bei der Erste Bank Open ab 26. Oktober in Wien würde Zverev mit der Weltrangliste am 2. November erstmals Platz eins übernehmen.