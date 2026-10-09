Sieg nach Schrecksekunde! Zverev am Weg zur Spitze

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev nähert sich weiter dem Vorstoß an die Spitze der Weltrangliste. Der 29-Jährige besiegte am Freitag zum Auftakt des Masters-1000-Turniers in Shanghai Lokalmatador Wu Yibing nach einer Schrecksekunde 6:4,7:6(4). Der US-Open-Sieger knickte beim Stand von 5:5 im zweiten Satz mit dem linken Fuß um. Nach kurzer Pause ging es für Zverev aber weiter. Zuletzt in Peking war Zverev im Viertelfinale gegen Novak Djokovic ausgeschieden.
Unabhängig vom weiteren Turnierverlauf wird Zverev den aktuellen Weltranglistenersten Jannik Sinner in den kommenden Wochen überholen. Der Italiener hat seine Saison wegen anhaltender Knieprobleme vorzeitig beendet und kann so seine üppige Ausbeute aus der vergangenen Saison im Endspurt nicht verteidigen.
Theoretisch könnten Carlos Alcaraz und Ben Shelton bis Jahresende noch an Zverev vorbeiziehen. Dafür müsste einer von ihnen aber nicht nur alle Turniere gewinnen, sondern sich auch noch für zusätzliche kleine Turniere melden. Erreicht Zverev in Shanghai das Halbfinale, ist auch dieses unwahrscheinliche Szenario erledigt. Mit einem Turniersieg in China und einem Halbfinaleinzug bei der Erste Bank Open ab 26. Oktober in Wien würde Zverev mit der Weltrangliste am 2. November erstmals Platz eins übernehmen.
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