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Wilde 420-km-Reise

Nach Stau hinter Kühen kassiert Bottas eine Spitze

Formel 1
08.10.2026 12:12
(Bild: AFP/JADE GAO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit seiner 420-Kilometer-Reise mit dem Rad hat Valtteri Bottas für Aufsehen im Formel-1-Zirkus gesorgt. Dabei steckte er sogar im Stau hinter Kühen. Einen kleinen Seitenhieb konnte sich sein Kontrahent Nico Hülkenberg nicht verkneifen.

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Auf seiner Abenteuer-Anreise mit dem Fahrrad von Malaysia nach Singapur sind Bottas wilde Tiere begegnet. Der Finne berichtete im Fahrerlager bestens gelaunt, dass er auf seiner knapp 420 Kilometer langen Strecke sogar eine Kobra, eine Python und auch eine große Eidechse gesehen habe.

Bottas war beim Formel-1-Rennen in Sepang am vergangenen Sonntag vorzeitig ausgeschieden und hatte sich danach am Flughafenhotel aufs Rad gesetzt. Der begeisterte Radfahrer wurde von seiner Partnerin Tiffany Cromwell begleitet, einer australischen Radrennfahrerin.

„Da fängt dein Verstand an, dir Streiche zu spielen“
Bottas war auch nachts und teilweise im Dschungel unterwegs. Er sei einmal von einem Hund verfolgt worden und hätte einmal hinter einer Gruppe Kühe festgesteckt. „Der wildeste Teil waren die Nachtfahrten im Dschungel, die Geräusche dort. Da fängt dein Verstand an, dir Streiche zu spielen: Was ist da draußen?“, berichtete der 37-Jährige. Die Distanz bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit sei für Bottas eine gute Vorbereitung auf das Nachtrennen in Singapur gewesen.

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Hülkenberg stänkert
Eine Spitze konnte sich Audi-Pilot Nico Hülkenberg nicht verkneifen. Der Deutsche verpasste als Elfter in einem chaotischen Grand Prix in Malaysia knapp die Punkte und machte dafür auch Bottas verantwortlich, der sich in der Anfangsphase gedreht hatte und vorzeitig ausschied.

Nico Hülkenberg
Nico Hülkenberg(Bild: GEPA)

„Ich hätte es vorgezogen, wenn er sich am Sonntag nicht gedreht hätte und sich ein bisschen mehr auf das Rennen konzentriert hätte und nicht auf seine Rad-Tour“, stänkerte Hülkenberg, „weil er mir mein Rennen echt vermasselt hat“.

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