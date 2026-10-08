Nach Stau hinter Kühen kassiert Bottas eine Spitze

„Da fängt dein Verstand an, dir Streiche zu spielen“

Bottas war auch nachts und teilweise im Dschungel unterwegs. Er sei einmal von einem Hund verfolgt worden und hätte einmal hinter einer Gruppe Kühe festgesteckt. „Der wildeste Teil waren die Nachtfahrten im Dschungel, die Geräusche dort. Da fängt dein Verstand an, dir Streiche zu spielen: Was ist da draußen?“, berichtete der 37-Jährige. Die Distanz bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit sei für Bottas eine gute Vorbereitung auf das Nachtrennen in Singapur gewesen.