Schnappt sich der FC Bayern einen Ex-WAC-Spieler?

Vor fünf Jahren hatte das damalige Top-Talent gerade einmal fünf Spiele für Wolfsberg in der Bundesliga absolviert, ehe sich Juventus Turin den Innenverteidiger schnappte. Nach je zwei Saisonen in der U19 und bei „Juve Next Gen“ wechselte der bosnisch-slowenische Doppelstaatsbürger, der in Klagenfurt aufwuchs, dann zu Sassuolo in die Serie B.