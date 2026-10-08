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Heiße Transfer-Aktie

Schnappt sich der FC Bayern einen Ex-WAC-Spieler?

Fußball International
08.10.2026 08:06
Tarik Muharemovic (re.) zeigt bei Bosnien und Leeds United groß auf.
Tarik Muharemovic (re.) zeigt bei Bosnien und Leeds United groß auf.(Bild: EPA/Leszek Szymanski)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein Ex-WAC-Profi ist aktuell eine der heißesten Transfer-Aktien: Tarik Muharemovic, der im Sommer in die Premier League gewechselt war, steht im Fokus der europäischen Spitzenklubs. Sein rasanter Aufstieg ist bemerkenswert!

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Vor fünf Jahren hatte das damalige Top-Talent gerade einmal fünf Spiele für Wolfsberg in der Bundesliga absolviert, ehe sich Juventus Turin den Innenverteidiger schnappte. Nach je zwei Saisonen in der U19 und bei „Juve Next Gen“ wechselte der bosnisch-slowenische Doppelstaatsbürger, der in Klagenfurt aufwuchs, dann zu Sassuolo in die Serie B.

Tarik Muharemovic (li.) im Trikot des WAC
Tarik Muharemovic (li.) im Trikot des WAC(Bild: GEPA)

Dort legte der 1,92-m -Mann eine fulminante Entwicklung hin. Darum jagte ihn im Sommer auch halb Europa. Schließlich zog es den Verteidiger in die Premier League – für 40 Millionen Euro wechselte er zu Leeds United.

Und bereits nach sieben Pflichtspielen (ein Tor und ein Assist) lieben ihn die Fans auf der Insel. Winkt nun sogar der ganz große Karrieresprung?

Auch Inter klopft an
Wie das Medium „Teamtalk“ enthüllt, hat der FC Bayern München den Ex-WAC-Kicker auf dem Zettel. Man spricht sogar vom „Top-Transferziel“ des deutschen Rekordmeisters.

Auch Inter Mailand ist an Muharemovic dran. Ein Deal wird jedoch kein leichtes Unterfangen. Der 23-Jährige hat in Leeds noch einen Vertrag bis Sommer 2031. Heißt, die Topklubs müssten für einen Wechsel richtig tief in die Tasche greifen …

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