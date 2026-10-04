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Nach Ronaldo-Abreise

Portugal-Star Fernandes: „Ich habe ihm gesagt …“

Fußball International
04.10.2026 14:50
Portugal-Star Bruno Fernandes brach sein Schweigen zum Ronaldo-Abgang.
Portugal-Star Bruno Fernandes brach sein Schweigen zum Ronaldo-Abgang.(Bild: EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Cristiano Ronaldos frühzeitige Abreise sorgte bei Portugal für reichlich Aufregung. Nun brach Teamkollege Bruno Fernandes in einer Pressekonferenz sein Schweigen und verriet sogar, was er dem fünffachen Weltfußballer in einem persönlichen Gespräch gesagt hat.

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„Ich habe mit Cristiano Ronaldo gesprochen und ihm gesagt, dass er das größte Idol unserer Nationalmannschaft und unseres Landes ist und immer bleiben wird“, schilderte Fernandes sein persönliches Gespräch mit dem Superstar. Ronaldo hatte das Portugal-Camp bereits nach zwei Spielen vorzeitig verlassen – erstmals seit 18 Jahren war er bei einem Länderspiel nicht zum Einsatz gekommen. Offenbar nahm er die Entscheidung von Teamchef Jorge Jesus nicht gut auf.

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„Muss intern geklärt werden“
„Unsere Nationalmannschaft ist vereint, nicht geteilt. Die Angelegenheiten müssen intern geklärt werden und für beide Seiten gut enden“, betonte Fernandes. Was hinter den Kulissen tatsächlich vorgefallen ist, bleibt vorerst offen. Auch Ronaldos Zukunft im portugiesischen Nationalteam ist ungewiss. „Zu gegebener Zeit werde ich allen Portugiesen die Wahrheit über die Gründe mitteilen, die mich zu meinem Abschied aus der Nationalmannschaft bewogen haben, der ich mich stets mit vollem Einsatz gewidmet habe“, kündigte der Weltstar auf Instagram an.

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