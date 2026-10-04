Portugal-Star Fernandes: „Ich habe ihm gesagt …“

„Ich habe mit Cristiano Ronaldo gesprochen und ihm gesagt, dass er das größte Idol unserer Nationalmannschaft und unseres Landes ist und immer bleiben wird“, schilderte Fernandes sein persönliches Gespräch mit dem Superstar. Ronaldo hatte das Portugal-Camp bereits nach zwei Spielen vorzeitig verlassen – erstmals seit 18 Jahren war er bei einem Länderspiel nicht zum Einsatz gekommen. Offenbar nahm er die Entscheidung von Teamchef Jorge Jesus nicht gut auf.