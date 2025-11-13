Nach ORF-Machtkampf: Pariasek feiert Comeback

Einsatz in Zypern fix

Damit kehrt Pariasek auf die große Bühne zurück. Der 61-Jährige moderiert am Samstag die WM-Qualifikationspartie zwischen Österreich und Zypern – live aus Limassol. Kommentiert wird die Begegnung von Daniel Warmuth und Michael Liendl. Im Studio analysieren Alina Zellhofer, Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck das Geschehen.