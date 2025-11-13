Nach ORF-Machtkampf: Pariasek feiert Comeback

Nach dem beigelegten Machtkampf im ORF und der Absetzung von Sportchef Hannes Aigelsreiter feiert Kult-Moderator Rainer Pariasek sein Länderspiel-Comeback. Er moderiert am Samstagabend das WM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Zypern.
Vor wenigen Wochen sorgte ein überraschender Austausch beim ÖFB-Länderspiel gegen San Marino für Wirbel: Statt Rainer Pariasek stand plötzlich Oliver Polzer beim ORF vor der Kamera. Auslöser war ein Disput mit Sportchef Hannes Aigelsreiter.
Inzwischen ist die Situation geklärt. Aigelsreiter wurde von seinen Aufgaben entbunden und der interne Konflikt gilt als beigelegt. Bis auf Weiteres übernehmen Veronika Dragon-Berger und Martin Szerencsi interimistisch die Leitung des Sportressorts.
Einsatz in Zypern fix
Damit kehrt Pariasek auf die große Bühne zurück. Der 61-Jährige moderiert am Samstag die WM-Qualifikationspartie zwischen Österreich und Zypern – live aus Limassol. Kommentiert wird die Begegnung von Daniel Warmuth und Michael Liendl. Im Studio analysieren Alina Zellhofer, Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck das Geschehen.
Das heißt auch, dass Pariasek die am Wochenende stattfindenden Ski-Weltcup-Rennen in Levi verpasst.
Das folgende Qualifikationsspiel des österreichischen Nationalteams gegen Bosnien wird anschließend wieder von ServusTV ausgestrahlt. Die Aufteilung der TV-Rechte zwischen ORF und ServusTV bleibt unverändert.
