„Dämlich! So etwas hat im Fußball nichts verloren“

Mit Alaba dürfte in naher Zukunft weitere Qualität zurückkehren. Der bisherige Kapitän hat mit Udinese einen neuen Klub gefunden und könnte im November sein ÖFB-Comeback geben. „Wenn es für ihn nicht gepasst hätte, hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht“, sagte Wimmer über Alabas Engagement in Italien. „Ich glaube, es ist für alle Parteien etwas Geiles. Er ist der größte Fußballer, den Österreich je gehabt hat. Wir sind froh, wenn er wieder Spiele bekommt, wenn er Minuten sammelt und dann wieder bei uns dabei sein darf.“