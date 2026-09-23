Spritpreise, Buch über Diana & Holza im Talk

Ärger an der Zapfsäule: Die hohen Spritpreise sorgen für politischen Wirbel. Was jetzt gefordert wird und was Autofahrer erwartet. UND: Dianas Bruder Charles Spencer packt aus und erhebt schwere Vorwürfe gegen König Charles. Doch wie glaubwürdig sind seine Enthüllungen? Außerdem im Talk: Sänger Holza Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.