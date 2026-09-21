Hole-in-One bringt Amateurgolfer Mercedes

Loch 11 des steirischen Golfplatzes ist ein anspruchsvolles, 143 Meter langes Par 3 mit einem aus der Spielrichtung hängenden Grün – Designer Michael Pinner hat es hier den Teilnehmern nicht einfach gemacht. Doch beim großen Finale passte alles: Steinbauer griff zum Eisen 5, traf den Ball perfekt – und versenkte ihn mit einem einzigen Schlag im Loch. Hole-in-One! Damit sicherte er sich den Hauptpreis, eine Mercedes A-Klasse im Wert von 30.369 Euro, zur Verfügung gestellt vom Autozentrum Harb.