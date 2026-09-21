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Auf einen Schlag

Hole-in-One bringt Amateurgolfer Mercedes

Sport-Nachrichten
21.09.2026 17:09
Josef Harb und Franz Steinbauer bei der feierlichen Übergabe.
Josef Harb und Franz Steinbauer bei der feierlichen Übergabe.(Bild: GC Almenland)
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Von Steirerkrone

Ein Hole-in-One gelingt wohl nicht jedem Golfer in seiner Karriere. Ein Sensationsschlag ist am Wochenende aber am steirischen GC Almenland geglückt – woraufhin ein stolzer Preis „herangefahren“ kam. 

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Es kommt einer Sensation gleich! Mit einem 5er-Eisen sicherte sich Amateurgolfer Franz Steinbauer eine nagelneue Mercedes A-Klasse im Wert von 30.369 Euro: Beim Finale des diesjährigen Almenland Cups am vergangenen Wochenende gelang ihm auf Loch 11 das Kunststück, auf das beim Almenland Cup seit mittlerweile zehn Jahren gewartet wurde.

Loch 11 des steirischen Golfplatzes ist ein anspruchsvolles, 143 Meter langes Par 3 mit einem aus der Spielrichtung hängenden Grün – Designer Michael Pinner hat es hier den Teilnehmern nicht einfach gemacht. Doch beim großen Finale passte alles: Steinbauer griff zum Eisen 5, traf den Ball perfekt – und versenkte ihn mit einem einzigen Schlag im Loch. Hole-in-One! Damit sicherte er sich den Hauptpreis, eine Mercedes A-Klasse im Wert von 30.369 Euro, zur Verfügung gestellt vom Autozentrum Harb.

Ex-Profi-Fußballer feierte mit
„Bereits seit 10 Jahren wurde an Loch 11 für ein Hole-in-One ein Mercedes ausgelobt, nun dürfen wir den Schlüssel endlich übergeben“, freut sich Clubmanager und Ex-Profi-Fußballer Günter Friesenbichler über die Premiere. Entsprechend groß war die Freude bei Franz Steinbauer und entsprechend intensiv wurde bei der Siegerehrung auf der Latschenhütte gefeiert. Das historische Hole-in-One war zugleich der Höhepunkt eines erfolgreichen Almenland Cups 2026 mit 329 Golferinnen und Golfern bei drei Turnieren.

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