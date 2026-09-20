Serie A
Two Assists! Schmid Leads Frosinone to Victory
Strong performance by ÖFB player Romano Schmid: Our new player in Italy led Frosinone to a 2-0 home victory over Champions League participant Como 1907 with two assists!
In the 14th minute, the Styrian set up his teammate Giacomo Calo for the 1-0 goal, and just before the halftime whistle, he also provided the assist for Giorgi Kvernadze’s 2-0 goal (45+3).
Thanks to the three points against Como, the team from the province of Latium moved up to 5th place in Serie A—at least for now—just ahead of today’s opponent.
Grillitsch was not on the roster
Florian Grillitsch, who joined Frosinone alongside Schmid this summer, was not on the roster due to thigh problems.
In CFC Genoa’s 1–2 loss to Parma Calcio, goalkeeper Franz Stolz sat on the bench for the entire match, while Austrian U-21 national team player David Puczka came on as a substitute in the 60th minute but was unable to prevent the defeat.
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