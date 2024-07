Zwei Ländle-Youngsters auf Rangnicks Prüfstand

Neben dem 16-jährigen Yanik Spalt aus Nüziders, der im September 2023 zu den Schwaben gewechselt war und in der neuen Saison in der U19 des deutschen Vizemeisters eingeplant ist, wurde auch der 18-jährige Auer Christopher Olivier nominiert. Der Mittelfeldmann hatte Anfang Juli noch mit dem zweiten Team der Stuttgarter das Testspiel gegen Altach in Bludenz absolviert und war direkt danach zum Trainingsauftakt der Profis nach Bad Cannstatt gereist.