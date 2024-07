Ein „neuer Entrup“ aus der Stadt der Torjäger

Über seine Stärken will Hartbergs Neuer nicht sprechen, aber in die Spuren eines Max Entrup zu steigen, ist eine Herausforderung: „Das wird nicht leicht, denn er hat viele Tore erzielt. Aber ich werde mein Bestes geben, um vielleicht sogar öfter zu treffen als er. Wir werden sehen!“ Uruguay-Star Edinson Cavani ist sein großes Vorbild, sonst schwärmt er von Spaniens La Liga: „Die spielen den besten Fußball in der Welt.“