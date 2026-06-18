Was die Grazer Sportvereine auf die Palme bringt

Die Vereine leisten hier entsprechende Arbeit, sehen aber gleichzeitig die fehlende Unterstützung der öffentlichen Hand. Tebbich: „Wir brauchen alle Vereine in Graz. Auch die kleinen. Nur aus der Breite kann die Spitze entstehen. Und wenn wir in der Spitze nicht mehr wettbewerbsfähig sind, können wir uns auch die Breite nicht mehr leisten.“