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Am Thron angekommen

Wien leitete Alexander Zverevs Wende ein

Tennis
09.06.2026 07:26
Sein Dackel „Mishka“ gratulierte Zverev.
Sein Dackel „Mishka“ gratulierte Zverev.(Bild: AP/Christophe Ena)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach einem Jahr Achterbahnfahrt ist Alexander Zverev obenauf. Von Freundin Sophia gab es einen zweiten Hund als Geschenk.

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Kein Jahr ist es her, da saß Alexander Zverev wie ein Häufchen Elend im Pressezentrum von Wimbledon und klagte über psychische Probleme. Soeben hatte er mit einer Erstrunden-Niederlage gegen Arthur Rinderknech einen weiteren herben Rückschlag in seiner Karriere hinnehmen müssen. Kurz schien es, als wäre sogar ein baldiger Rücktritt oder zumindest eine längere Pause nicht auszuschließen. Zumal es bei Zverev auch im Herbst nicht lief. Doch dann kamen die Erste Bank Open.

Familienzuwachs
„In Wien letztes Jahr habe ich begonnen, wieder richtig gut zu spielen“, erinnerte sich der 29-Jährige nach dem mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1 gewonnenen Paris-Finale gegen Flavio Cobolli. In Wien erreichte Zverev nach mehreren Enttäuschungen wieder ein Endspiel, hielt in diesem auch mit Jannik Sinner sehr gut mit. Im vergangenen Herbst war es auch, dass Zverev und seine Freundin Sophia Thomalla ihre Familie um den Dackel „Mishka“ erweitert hatten. Eine Ablenkung, die dem Deutschen ebenfalls gutzutun schien. Und jetzt kommt noch einer dazu: Denn Thomalla, die nach Zverevs Triumph nach Paris reiste, gab bekannt, dass die Familie mit dem Welpen „Buba“ erneut Zuwachs erhalten hat. Für Sascha ein weiterer Grund zur Freude. „Er hat sich erst mal eineinhalb Stunden mit ,Buba‘ beschäftigt“, verriet Thomalla.

(Bild: Screenshot/Instagram_sophiathomalla)
(Bild: Screenshot/Instagram_sophiathomalla)

Pocher feierte mit
Die mit Zverev in einem Club in Paris feierte, auch Komiker Oliver Pocher und Ex-NBA-Profi Daniel Theis sollen dabei gewesen sein. Und der frischgebackene Grand-Slam-Sieger gönnte sich auch das eine oder andere Gläschen. 

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Gestern ging es für den Deutschen in seine Wahlheimat Monte Carlo, unter der Woche hat aber auch seine Geburtsstadt Hamburg eine Ehrung für ihn geplant. Kommende Woche startet Zverev in Halle in die Rasenvorbereitung auf Wimbledon. Wo heuer der Druck wegfällt. Carlos Alcaraz wird auch dort fehlen, die Chance erneut etwas größer sein als sonst. Und im Herbst steht Wien übrigens wieder im Terminkalender von Zverev.

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