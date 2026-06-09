Wien leitete Alexander Zverevs Wende ein

Familienzuwachs

„In Wien letztes Jahr habe ich begonnen, wieder richtig gut zu spielen“, erinnerte sich der 29-Jährige nach dem mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1 gewonnenen Paris-Finale gegen Flavio Cobolli. In Wien erreichte Zverev nach mehreren Enttäuschungen wieder ein Endspiel, hielt in diesem auch mit Jannik Sinner sehr gut mit. Im vergangenen Herbst war es auch, dass Zverev und seine Freundin Sophia Thomalla ihre Familie um den Dackel „Mishka“ erweitert hatten. Eine Ablenkung, die dem Deutschen ebenfalls gutzutun schien. Und jetzt kommt noch einer dazu: Denn Thomalla, die nach Zverevs Triumph nach Paris reiste, gab bekannt, dass die Familie mit dem Welpen „Buba“ erneut Zuwachs erhalten hat. Für Sascha ein weiterer Grund zur Freude. „Er hat sich erst mal eineinhalb Stunden mit ,Buba‘ beschäftigt“, verriet Thomalla.