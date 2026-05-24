Mercedes-Ärger in Kanada: So reagiert Toto Wolff

Vorerst herrscht wieder Frieden

Ein Vorgeschmack darauf, was dem Team droht, wenn sich der Kampf um die WM in den kommenden Wochen immer weiter zuspitzt. Teamchef Wolff versucht unterdessen zu beschwichtigen. „Das war schon gutes Kino. Das Rennen war eine sehr gute Lerngeschichte, wie wir es machen wollen und wie nicht“, erklärte Wolff bei Sky und war dabei um Ausgewogenheit bemüht: „Man sieht einfach unglaublich schnell, wie leichtfertig man einen Vorteil weggibt, wenn man sich gegenseitig zu hart bekämpft. Da gehören immer zwei Parteien dazu.“