Altach-Girls „zerstören“ St. Pöltner Megaserie

Am 27. Mai 2018 mussten sich die Damen des SKN St. Pölten zuletzt in der Bundesliga geschlagen geben! Damals unterlag man Sturm Graz auswärts mit 0:1. Seither feierte man in 79 Spielen 78 Siege. Nur einmal spielte man Remis. Nun ist die Serie der Wölfinnen gerissen.