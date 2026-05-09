2:6! „The Gentle“ scheidet beim Heimspiel aus

Das tut weh! Mensur Suljovic, Österreichs Darts-Aushängeschild, muss bei den Austrian Open in Graz früh die Segel streichen. Der Wiener hatte sich erst über die Quali ins Heimturnier gekämpft.
Die Halle stand kopf – die Fans hatte er auf seiner Seite! Aber Mensur „The Gentle“ Suljovic stand gegen den an Nummer drei gesetzten Briten James Wade am Samstagabend in der Steiermark rasch auf verlorenem Posten. Gemeinsam mit dem euphorischen Grazer Publikum versuchte Suljovic den Favoriten noch aus dem (nervlichen) Konzept zu bringen, beim finalen 2:6 war aber kein Kraut mehr gewachsen.
So geht der Finaltag Sonntag in der steirischen Landeshauptstadt ohne österreichischen Teilnehmer über die Bühne – denn auch Ex-Profi Zoran Lerchbacher schied aus, der Steirer musste sich Ex-Weltmeister Peter Wright mit 2:6 geschlagen geben.
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