2:6! „The Gentle“ scheidet beim Heimspiel aus

Die Halle stand kopf – die Fans hatte er auf seiner Seite! Aber Mensur „The Gentle“ Suljovic stand gegen den an Nummer drei gesetzten Briten James Wade am Samstagabend in der Steiermark rasch auf verlorenem Posten. Gemeinsam mit dem euphorischen Grazer Publikum versuchte Suljovic den Favoriten noch aus dem (nervlichen) Konzept zu bringen, beim finalen 2:6 war aber kein Kraut mehr gewachsen.