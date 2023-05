Wenn die Wiener Baupolizei den Innenhof stürmt

Fast eine Viertelstunde stehen Experten der Baupolizei der „Gruppe Sofortmaßnahmen“ vor einem Altbau in Favoriten und betrachten das Haus aus jedem Blickwinkel, bevor sie bei ihrer Grätzel-Razzia sonst etwas tun. „Wir haben unsere Erfahrungen und können von außen schon einigermaßen abschätzen, was uns innen erwartet“, sagt der Teamleiter, bevor er in Richtung seiner Kollegen meint: „Da wird wahrscheinlich nicht allzu viel sein. Gemma!“