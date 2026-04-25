Lenker wurde bei Pkw-Überschlag eingeklemmt

Freitagnacht überschlug sich ein Pkw auf der L212 zwischen Obergnas und Gnas (Bezirk Südoststeiermark). Der Lenker wurde dabei im Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde in das Krankenhaus nach Feldbach gebracht.
Gegen 22.30 in der Nacht auf Samstag wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall auf der L212 zwischen Obergnas und Gnas (Bezirk Südoststeiermark) gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, rammte zwei Verkehrszeichen und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand.
Der Lenker des Autos wurde dabei im Fahrzeug eingeschlossen. Die Kameraden der Feuerwehren Obergnas und Grabersdorf mussten ihn aus dem Unfallfahrzeug befreien. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und das Rote Kreuz wurde der Verletzte in das LKH Feldbach gebracht.
Insgesamt standen 23 Feuerwehrleute sowie ein Notarzt, das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Während der Dauer des Einsatzes war die L212 für den Verkehr gesperrt.
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