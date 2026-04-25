Lenker wurde bei Pkw-Überschlag eingeklemmt

Gegen 22.30 in der Nacht auf Samstag wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall auf der L212 zwischen Obergnas und Gnas (Bezirk Südoststeiermark) gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, rammte zwei Verkehrszeichen und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand.