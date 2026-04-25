Frau stürzte mehrere Meter ab: Schwer verletzt

Eine 58-Jährige kam bei einer Wanderung im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu Sturz und fiel mehrere Meter talwärts hinab. Dabei verletzte sich die Frau schwer. Sie musste von der Bergrettung Tragöß gerettet werden.
Am Freitag unternahm eine 58-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung alleine eine Wanderung auf den Gipfel der Messnerin in Tragöß (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag). Der Abstieg führte sie über einen unmarkierten, aber in diversen Karten verzeichneten Weg. Gegen 13.20 Uhr verlor sie jedoch die Orientierung und kam im unwegsamen Gelände zu Sturz.
Die Frau stürzte mehrere Meter talwärts und erlitt schwere Verletzungen. Es gelang ihr, noch selbstständig einen Notruf abzusetzen. Die Einsatzkräfte der Bergrettung der Ortsstelle Tragöß konnten sie nach der Erstversorgung zu einer Lichtung bringen. Dort wurde sie vom Rettungshubschrauber abgeholt und in das LKH Graz gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.