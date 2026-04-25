Frau stürzte mehrere Meter ab: Schwer verletzt

Die Frau stürzte mehrere Meter talwärts und erlitt schwere Verletzungen. Es gelang ihr, noch selbstständig einen Notruf abzusetzen. Die Einsatzkräfte der Bergrettung der Ortsstelle Tragöß konnten sie nach der Erstversorgung zu einer Lichtung bringen. Dort wurde sie vom Rettungshubschrauber abgeholt und in das LKH Graz gebracht.