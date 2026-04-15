Romano: Tottenham-Profi zerstörte „intimen Moment“

„Ich werde mich mein Leben lang an Sergio Reguilon bei Tottenham erinnern. Es lief folgendermaßen ab: Es war etwa 1 Uhr morgens – Reguilon sollte eigentlich zu Manchester United wechseln, ging dann aber doch erst später. Und alle fragten: ‘Wohin geht Reguilon?‘ Und dann hieß es ‘United‘, ‘Tottenham‘, ‘United‘“, schilderte Romano Leotta. „Er rief mich um 1:40 Uhr an, um mir die offizielle Antwort zu geben, und ich sagte: ‘Warte mal kurz, denn leider ist der Anruf wichtig.‘ Ich musste einen Moment warten … aber zumindest war die Nachricht wahr.“