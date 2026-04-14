Deutscher Stürmer wegen Alko-Unfall angeklagt

Aus Kader geflogen

Birmingham hat den Vorfall am Dienstag bestätigt, teilte mit: „Marvin möchte sich bei seinen Teamkollegen, den Mitarbeitern und den Fans des Vereins entschuldigen und übernimmt die volle Verantwortung für sein Handeln. Die Angelegenheit wurde intern geklärt, und es werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Stellungnahmen abgegeben.“#