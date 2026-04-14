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Deutscher Stürmer wegen Alko-Unfall angeklagt

Fußball International
14.04.2026 19:29
Marvin Ducksch wechselte letzten Sommer von Werder Bremen auf die Insel.
Marvin Ducksch wechselte letzten Sommer von Werder Bremen auf die Insel.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der ehemalige Bremen-Profi Marvin Ducksch wurde nach einem Unfall mit drei Fahrzeugen am Ostermontag wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt. Der deutsche Stürmer von Englands Zweitligist Birmingham City wurde laut Polizei-Angaben festgenommen.

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Passiert ist der Unfall am Ostersonntag, unweit des Trainingsgeländes des Klubs. Um 22.30 Uhr waren die Polizei-Beamten am Unfallort eingetroffen und hatten den 32-jährigen Deutschen vorübergehend festgenommen.  Ducksch ist mittlerweile auf Kaution freigelassen worden, muss sich allerdings am 20. Mai vor dem Amtsgericht Warwickshire verantworten.

Aus Kader geflogen
Birmingham hat den Vorfall am Dienstag bestätigt, teilte mit: „Marvin möchte sich bei seinen Teamkollegen, den Mitarbeitern und den Fans des Vereins entschuldigen und übernimmt die volle Verantwortung für sein Handeln. Die Angelegenheit wurde intern geklärt, und es werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Stellungnahmen abgegeben.“#

Duksch war am vergangenen Sonntag aus dem Kader gestrichen worden. Sein Vertrag bei Birmingham läuft noch bis zum Sommer 2028.

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