90 Zeugen! Diegos Tod war nicht der letzte Akt

„Den Strafraum zu erreichen und kein Tor zu schießen, ist wie mit deiner Schwester zu tanzen.“ Diego Maradona war nicht nur Fußball-Legende, sondern auch Philosoph. Sein Tod vor fünfeinhalb Jahren wirft immer noch Fragen auf, die ein neuer Prozess mit 90 (!) Zeugen klären soll.
Im bewegten Leben des Argentiniers gab es zwischen Geniestreichen, Drogen-Eskapaden, Triumphen und Tragödien kaum eine stille Minute – und auch im Tod ist Diego keine Ruhe vergönnt. Der Prozess um sein Ableben wird seit gestern neu aufgerollt, das erste Verfahren war 2025 für nichtig erklärt worden – eine Richterin der dreiköpfigen Kammer war wegen der Mitarbeit an einem nicht genehmigten Dokumentarfilm über den Prozess suspendiert worden. Sieben Ärzte und Pfleger müssen sich verantworten, 90 Zeugen sollen vernommen werden. Die Anklage: Totschlag! Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu 25 Jahre Haft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.