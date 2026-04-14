90 Zeugen! Diegos Tod war nicht der letzte Akt

Im bewegten Leben des Argentiniers gab es zwischen Geniestreichen, Drogen-Eskapaden, Triumphen und Tragödien kaum eine stille Minute – und auch im Tod ist Diego keine Ruhe vergönnt. Der Prozess um sein Ableben wird seit gestern neu aufgerollt, das erste Verfahren war 2025 für nichtig erklärt worden – eine Richterin der dreiköpfigen Kammer war wegen der Mitarbeit an einem nicht genehmigten Dokumentarfilm über den Prozess suspendiert worden. Sieben Ärzte und Pfleger müssen sich verantworten, 90 Zeugen sollen vernommen werden. Die Anklage: Totschlag! Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu 25 Jahre Haft.