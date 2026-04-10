Was passiert im F1-Gruppenchat? Albon klärt auf

„Forum zum Dampfablassen“

In den Nachrichten ginge es unter anderem um Sicherheitsbedenken, aber auch Alltägliches werde in der WhatsApp-Gruppe thematisiert. „Zum Beispiel würden wir uns dort beschweren, wenn die Toiletten an einer Rennstrecke nicht gut sind oder so. Es ist ein bisschen ein allgemeines Forum zum Dampfablassen“, so Albon.