Was passiert im F1-Gruppenchat? Albon klärt auf

Ja, die Fahrer der Formel 1 haben einen eigenen Gruppenchat, in dem sie sich gerne über gewisse Themen austauschen. Worum es sich bei den Themen meistens handelt, verriet nun Williams-Pilot Alex Albon.
Der britischen „Cosmopolitan“ schilderte der 30-Jährige: „Es gibt einen privaten Formel-1-Gruppenchat. Er geht dort ziemlich geschäftlich zu. Ich würde sagen, es ist 90 Prozent Geschäftliches und 10 Prozent Memes.“
„Forum zum Dampfablassen“
In den Nachrichten ginge es unter anderem um Sicherheitsbedenken, aber auch Alltägliches werde in der WhatsApp-Gruppe thematisiert. „Zum Beispiel würden wir uns dort beschweren, wenn die Toiletten an einer Rennstrecke nicht gut sind oder so. Es ist ein bisschen ein allgemeines Forum zum Dampfablassen“, so Albon.
Bei der Frage, wer die meisten Nachrichten schreibt, ist sich das Fahrerfeld weitgehend einig.
George Russell und Carlos Sainz führen diese Wertung überlegen an – fairerweise sei jedoch dazugesagt, dass es sich bei dem Duo auch um jene zwei Fahrer handelt, die in der Fahrergewerkschaft GPDA aktiv sind.
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