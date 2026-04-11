0:3-Pleite! Milan patzt erneut im Meisterrennen

AC Milan hat im Kampf um die italienische Fußball-Meisterschaft den nächsten herben Rückschlag kassiert. Die Mailänder von Trainer Massimiliano Allegri mussten in der 32. Runde der Serie A eine bittere 0:3 (0:2)-Heimniederlage gegen Udinese hinnehmen.
Nach der dritten Niederlage in den jüngsten vier Spielen liegen die „Rossoneri“ sechs Spiele vor dem Ende neun Punkte hinter Tabellenführer Inter Mailand.
Napoli hat zwei Zähler mehr auf dem Konto und genauso wie Inter eine Begegnung weniger absolviert. Inter ist am Sonntag (20.45 Uhr) beim Tabellenvierten Como zu Gast, Napoli will seine Titelchancen kurz zuvor (15.00 Uhr) auswärts bei Parma am Leben halten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.