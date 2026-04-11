Rummenigge warnt Bayern: „Das gefällt mir nicht!“

„Champions League zu gewinnen, wird immer schwieriger“

„Genau deshalb sage ich: Man darf jetzt nicht den Fehler machen, zu viel Euphorie aufkommen zu lassen“, so der 70-jährige Deutsche. „Wir müssen am Mittwoch nächste Woche noch einmal eine absolute Top-Leistung abrufen. Hochkonzentriert, sehr klug spielen – und versuchen, das, was wir am Dienstag gezeigt haben, zu wiederholen.“ Denn er weiß: „Die Champions League in der heutigen Form, mit dieser Dichte und Qualität, zu gewinnen, wird immer schwieriger.“