Rummenigge warnt Bayern: „Das gefällt mir nicht!“

Riesige-Euphorie beim FC Bayern München! Doch genau das mag Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge gar nicht. Er sagt: „Ich nehme im Moment einen kleinen Hype wahr, und der gefällt mir ehrlich gesagt nicht.“
Der FC Bayern München stürmt von Sieg zu Sieg Richtung deutscher Meisterschaft – und ist nach dem 2:1 bei Real Madrid auch in der Champions League voll auf Halbfinal-Kurs, doch beim ehemaligen Bayern-Boss kommen da offenbar dunkle Erinnerungen hoch.
Es war das Rückspiel im Halbfinale der Königsklasse 2014, als die Bayern nach einer knappen 0:1-Niederlage in Madrid hoffnungsvoll in das Heimspiel gestartet war – aber von den „Königlichen“ schnell auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde. „Sergio Ramos hat nach 15 Minuten zwei Tore nach Standards gemacht, und das Spiel war praktisch entschieden“, so Rummenigge Interview mit DAZN. Am Ende gingen die Bayern mit einem Gesamtscore von 0:5 unter!
„Champions League zu gewinnen, wird immer schwieriger“
„Genau deshalb sage ich: Man darf jetzt nicht den Fehler machen, zu viel Euphorie aufkommen zu lassen“, so der 70-jährige Deutsche. „Wir müssen am Mittwoch nächste Woche noch einmal eine absolute Top-Leistung abrufen. Hochkonzentriert, sehr klug spielen – und versuchen, das, was wir am Dienstag gezeigt haben, zu wiederholen.“ Denn er weiß: „Die Champions League in der heutigen Form, mit dieser Dichte und Qualität, zu gewinnen, wird immer schwieriger.“
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