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Kein Frieden zu Ostern

Kiew und Moskau melden Verstöße gegen Feuerpause

Ausland
12.04.2026 08:19
Osterfeierlichkeiten in Kiew
Osterfeierlichkeiten in Kiew(Bild: EPA/SERGEY DOLZHENKO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig Verstöße gegen die von ihnen vereinbarte Feuerpause zum orthodoxen Osterfest vor. Die russischen Truppen hätten innerhalb weniger Stunden nach Inkrafttreten der Feuerpause bereits hunderte Male dagegen verstoßen, erklärte die ukrainische Armee am Samstagabend.

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 „Seit 16.00 Uhr wurden 469 Verstöße gegen die Waffenruhe registriert“, erklärte der Generalstab der ukrainischen Armee. Es habe unter anderem 22 direkte russische Angriffe sowie 153 Bombenangriffe gegeben. Zudem seien fast 300 Drohnenangriffe gezählt worden.

  Dessen ungeachtet rief der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Video-Botschaft zu einer Verlängerung der Feuerpause auf. „Wir haben Russland einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet, und wenn Russland sich erneut für den Krieg statt für den Frieden entscheidet, wird dies der Welt und den Vereinigten Staaten einmal mehr zeigen, wer wirklich was will.“

In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Kursk berichteten die Regionalbehörden unterdessen von einem ukrainischen Drohnenangriff auf eine Tankstelle in der Stadt Lgow. Dabei seien drei Menschen verletzt worden, darunter ein Baby.

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Kriegsgefangene ausgetauscht 
Die zwischen beiden Seiten vereinbarte Feuerpause über das orthodoxe Osterfest war am Samstag um 16.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MESZ) in Kraft getreten. Sie soll eigentlich bis Sonntagabend gelten. Kurz vor Beginn der Feuerpause hatten Russland und die Ukraine erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie die Behörden am Samstag mitteilten, ließen beide Seiten je 175 Soldaten frei.

Im vergangenen Jahr hatte Russland ebenfalls eine Feuerpause über Ostern verkündet. Beide Seiten beschuldigten sich anschließend, diese nicht eingehalten zu haben.

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