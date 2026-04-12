Kiew und Moskau melden Verstöße gegen Feuerpause

Dessen ungeachtet rief der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Video-Botschaft zu einer Verlängerung der Feuerpause auf. „Wir haben Russland einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet, und wenn Russland sich erneut für den Krieg statt für den Frieden entscheidet, wird dies der Welt und den Vereinigten Staaten einmal mehr zeigen, wer wirklich was will.“