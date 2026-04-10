Norwegens F-16 für Ukraine nie im Krieg angekommen

„Sie sind nicht hier“ – deutliche Kritik aus der Ukraine

Nach Informationen von NRK, die sich auf mehrere anonyme Quellen stützen, befinden sich die Maschinen weiterhin außerhalb der Ukraine. Ein ukrainischer Luftwaffenberater, der mit NRK sprach, beschreibt die Situation deutlich: „Ich kann sie nicht benutzen, sie sind nicht hier. Vielleicht hätte Norwegen mehr Aufwand betreiben sollen, um sie zusammenzubauen, damit wir sie jetzt einsetzen können.“ Er kritisiert zudem, die sechs Jets hätten im Winter Leben retten und Infrastruktur besser schützen können.