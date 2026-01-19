Schreiben verschickt
Norwegens Armee bereitet Bevölkerung auf Krieg vor
Die norwegische Armee bereitet die Bevölkerung angesichts der Unruhen in Europa bereits auf einen Kriegsfall vor. Tausende Menschen erhielten am Montag Briefe, in denen zu lesen ist, dass Häuser, Autos, Boote und andere Gerätschaften im Falle eines Kriegs beschlagnahmt werden könnten.
Damit soll sichergestellt werden, „dass die Streitkräfte im Kriegsfall Zugriff auf die für die Landesverteidigung notwendigen Ressourcen haben“. Die Schreiben hätten in Friedenszeiten aber keine praktischen Auswirkungen, teilte das norwegische Militär mit. Eine Beschlagnahmung würde zunächst für ein Jahr gelten.
„Die Bedeutung der Krisen- und Kriegsvorsorge hat in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen“, sagte der Chef der Logistik-Organisation der Armee, Anders Jernberg. Norwegen befinde sich „in der schwersten sicherheitspolitischen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg“. Die Gesellschaft müsse daher „auf sicherheitspolitische Krisen und im schlimmsten Fall einen Krieg vorbereitet“ sein. Zusätzlich zur militärischen Bereitschaft werde jetzt auch die zivile verstärkt.
Hintergrund ist vor allem die aggressive Außenpolitik Russlands und der Vereinigten Staaten. Viele europäische Regierungen denken derzeit um und richten ihre Verteidigung neu aus. Norwegen ist Mitglied der NATO, aber kein Teil der Europäischen Union. Es grenzt im Arktischen Ozean an Russland und hat auch eine 198 Kilometer lange Landgrenze mit Russland.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.