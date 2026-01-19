Norwegens Armee bereitet Bevölkerung auf Krieg vor

„Die Bedeutung der Krisen- und Kriegsvorsorge hat in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen“, sagte der Chef der Logistik-Organisation der Armee, Anders Jernberg. Norwegen befinde sich „in der schwersten sicherheitspolitischen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg“. Die Gesellschaft müsse daher „auf sicherheitspolitische Krisen und im schlimmsten Fall einen Krieg vorbereitet“ sein. Zusätzlich zur militärischen Bereitschaft werde jetzt auch die zivile verstärkt.