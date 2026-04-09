Joel Schwärzler stürmt ins Madrid-Viertelfinale

Satz eins dauert nur 33 Minuten

Gegen den 28-Jährigen, der vor zwei Jahre mit Rang 36 sein Karrierehoch im ATP-Ranking erreicht hatte, aktuell dort aber nur als Nummer 229 aufscheint, präsentierte sich der Österreicher von Anfang an fokussiert. Der Lohn: das Break zum 3:1. Nachdem der Harder Safiullin im gesamten ersten Durchgang keine Chance aufs Rebreak gegeben hatte, verwertete er nach nur 33 Minuten seinen zweiten Satzball zum 6:3.