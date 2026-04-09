Bei den ÖFB-Frauen ist die Kritik „gerechtfertigt“

Am Dienstag (18.15 Uhr) in Nürnberg und vier Tage später in Ried (18.00) vor mehr als 4.000 Fans wartet ein Gegner, gegen den es in sieben Anläufen nie Zählbares gab. Am 3. Juni 2025 setzte es in Wien ein 0:6. „Sechs Stück, so etwas können wir uns nicht leisten. Wir sind in der deutschen Liga stark vertreten, es geht um Namen, Marktwert, Ehre. Ich habe keine Lust, wieder mit einem Paket zurückzureisen“, erläuterte Dunst. Ihr Team sei zwar klarer Außenseiter, habe aber deshalb trotzdem „relativ viel zu verlieren“.