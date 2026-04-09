„Nicht wie die anderen!“ Henry lobt Bayern-Star

Thierry Henry adelt Bayerns Michael Olise! Nach dem 2:1 gegen Real Madrid lobte der ehemalige Stürmer-Star den 24-jährigen Franzosen als absoluten Weltklasse-Spieler, der „nicht wie die meisten anderen Spieler ist“ ...
„Michael ist nicht wie die meisten anderen Spieler“, so Henry bei CBS Sports. „Er nimmt das Spiel anders wahr. Er sieht es mehr mit seinem Hirn als mit seinen Augen. Er versucht, vorherzusehen, was passiert, sobald der Ball den eigenen Torhüter verlassen hat.“
Und Henry weiß, wovon er spricht. Holte er doch als Trainer von Frankreichs Olympia-Auswahl mit Olise die Silbermedaille. Auch dessen Fokus auf die wesentlichen Dinge im Fußball beeindrucken Henry.
„Ein großartiger Typ“
Der TV-Experte: „Er mag schüchtern sein, wenn man ihm ein Mikrofon in die Hand drückt, aber er hat ein ganz spezielles Mindset, ganz bestimmte Vorstellungen vom Leben und auch von einem Fußballspiel. Darum verstehen ihn die Leute abseits des Platzes manchmal nicht. Aber er ist ein angenehmer, großartiger Typ. Außerhalb des Platzes sagt er nicht viel, aber wenn er den Ball hat, spricht er durch sein Spiel.“
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