„Nicht wie die anderen!“ Henry lobt Bayern-Star

„Ein großartiger Typ“

Der TV-Experte: „Er mag schüchtern sein, wenn man ihm ein Mikrofon in die Hand drückt, aber er hat ein ganz spezielles Mindset, ganz bestimmte Vorstellungen vom Leben und auch von einem Fußballspiel. Darum verstehen ihn die Leute abseits des Platzes manchmal nicht. Aber er ist ein angenehmer, großartiger Typ. Außerhalb des Platzes sagt er nicht viel, aber wenn er den Ball hat, spricht er durch sein Spiel.“