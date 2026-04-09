Pensionist schießt Drohne von Gemeinde vom Himmel

Pensionist glaubte an Einbrecher

Der 76-Jährige gab an, er habe angenommen, dass Kriminelle das Gerät zur Vorbereitung eines Einbruchs einsetzen. Laut Bürgermeister Julien Castagne sei der Mann grundsätzlich unauffällig: „Er ist ein angenehmer Mensch, aber er hat panisch reagiert.“ Gleichzeitig räumte der Ortschef ein, dass die Bevölkerung nicht vorab über den Drohneneinsatz informiert worden war.