Drohne mit Schrotflinte beschossen – Mann entlarvt

Polizei nahm Ermittlungen auf

Der Deutsche habe dann auch noch einen Mann mit einer offensichtlichen Langwaffe in der Nähe wahrgenommen, der sich folglich mit einem Fahrzeug aus dem Staub gemacht habe. „Am Montagabend zeigte der 44-Jährige den Vorfall an, das kugelförmige Projektil konnte von den Beamten aus der Drohne herausgelöst und sichergestellt werden“, so die Ermittler weiter.