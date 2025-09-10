Drohne mit Schrotflinte beschossen – Mann entlarvt

Es gibt nichts, was es nicht gibt: Einem zunächst unbekannten Täter ging im Tiroler Kufstein offenbar die Kameradrohne eines Deutschen (44) auf die Nerven. Er packte kurzerhand seine Schrotflinte aus und schoss auf das Fluggerät. Im Zuge von Ermittlungen konnte die Polizei den Verdächtigen ausforschen – über ihn wurde jetzt ein Waffenverbot verhängt!
Zu dem Vorfall war es bereits am Montagnachmittag in der Tiroler Festungsstadt gekommen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Als der 44-jährige Deutsche mit seiner Drohne Landschaftsaufnahmen machen wollte, wurde diese plötzlich mit einer Schrotflinte beschossen.
Projektil steckte in der Drohne
„Der Besitzer konnte die Drohne trotz Fehlermeldung noch landen und schließlich an dieser eindeutige Beschädigungen, wie eine Eindellung an der Vorderseite und ein Einschussloch mit feststeckendem Projektil, feststellen“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Polizei nahm Ermittlungen auf
Der Deutsche habe dann auch noch einen Mann mit einer offensichtlichen Langwaffe in der Nähe wahrgenommen, der sich folglich mit einem Fahrzeug aus dem Staub gemacht habe. „Am Montagabend zeigte der 44-Jährige den Vorfall an, das kugelförmige Projektil konnte von den Beamten aus der Drohne herausgelöst und sichergestellt werden“, so die Ermittler weiter.
Der 36-jährige Einheimische zeigte sich geständig, gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Verdächtiger ausgeforscht
Am Dienstag konnte der Beschuldigte schließlich ausgeforscht und zur Rede gestellt werden. „Der 36-jährige Einheimische zeigte sich geständig, gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.“ Entsprechende Anzeigen folgen.
