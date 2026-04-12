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Wasserrettung bringt Schlossteich auf Vordermann

Kärnten
12.04.2026 20:00
Die Wasserretter durften sich um den Schlossteich kümmern.
Die Wasserretter durften sich um den Schlossteich kümmern.(Bild: Stadt Lienz/Bernd Lenzer)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Ein Ausflugsziel und Highlight der Stadt Lienz ist der Teich beim Schloss Bruck allemal. Nach der letzten Grundreinigung und Wiederbefüllung in den Jahren 2019 und 2020 hat nun die Wasserrettung den Schilfgürtel ausgelichtet.

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2019 wurde der 1555 Quadratmeter große Schlossteich, den bereits die Görzer Grafen und Kaiser Maximilian I. schätzten, komplett neu aufgestellt. Nach der Grundreinigung wurden 2020 heimische Fische eingesetzt, die sich mittlerweile gut etabliert haben. An der tiefsten Stelle misst der Teich immerhin 3,8 Meter.

Der Teich ist seit 800 Jahren Eigentum der Stadtgemeinde Lienz.
Der Teich ist seit 800 Jahren Eigentum der Stadtgemeinde Lienz.(Bild: Stadt Lienz/Bernd Lenzer)
15 Mitglieder der Wasserrettung unterstützen die Lienzer.
15 Mitglieder der Wasserrettung unterstützen die Lienzer.(Bild: Stadt Lienz/Bernd Lenzer)
Mehrere Tage lang wurde fleißig gearbeitet.
Mehrere Tage lang wurde fleißig gearbeitet.(Bild: Stadt Lienz/Bernd Lenzer)
Jung und Alt von der Wasserrettung Osttirol waren mit dabei.
Jung und Alt von der Wasserrettung Osttirol waren mit dabei.(Bild: Stadt Lienz/Bernd Lenzer)
Der Teich wurde vom Schilf entfernt.
Der Teich wurde vom Schilf entfernt.(Bild: Stadt Lienz/Bernd Lenzer)
Davon konnte sich auch Bürgermeisterin Elisabeth Blanik überzeugen, die sich persönlich bei den ...
Davon konnte sich auch Bürgermeisterin Elisabeth Blanik überzeugen, die sich persönlich bei den fleißigen Helfern der Osttiroler Wasserrettung bedankte.(Bild: Stadt Lienz/Bernd Lenzer)

Mittlerweile hat sich aber auch ein zunehmend dichterer Schilfgürtel gebildet, der ausgelichtet werden musste. 15 Mitgleider der Wasserrettung Osttirol haben sich nun gemeinsam mit Alexandra Steiber von der Stadtgemeinde Lienz darum gekümmert. Mit Tauchausrüstung, Booten und verschiedenen Spezialwerkzeugen wurden die Schilfrohre samt ihrer tief verwurzelten Rhizomen entfernt. 

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