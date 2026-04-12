Wasserrettung bringt Schlossteich auf Vordermann

Mittlerweile hat sich aber auch ein zunehmend dichterer Schilfgürtel gebildet, der ausgelichtet werden musste. 15 Mitgleider der Wasserrettung Osttirol haben sich nun gemeinsam mit Alexandra Steiber von der Stadtgemeinde Lienz darum gekümmert. Mit Tauchausrüstung, Booten und verschiedenen Spezialwerkzeugen wurden die Schilfrohre samt ihrer tief verwurzelten Rhizomen entfernt.