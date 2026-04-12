Wasserrettung bringt Schlossteich auf Vordermann

Ein Ausflugsziel und Highlight der Stadt Lienz ist der Teich beim Schloss Bruck allemal. Nach der letzten Grundreinigung und Wiederbefüllung in den Jahren 2019 und 2020 hat nun die Wasserrettung den Schilfgürtel ausgelichtet.
2019 wurde der 1555 Quadratmeter große Schlossteich, den bereits die Görzer Grafen und Kaiser Maximilian I. schätzten, komplett neu aufgestellt. Nach der Grundreinigung wurden 2020 heimische Fische eingesetzt, die sich mittlerweile gut etabliert haben. An der tiefsten Stelle misst der Teich immerhin 3,8 Meter.
Mittlerweile hat sich aber auch ein zunehmend dichterer Schilfgürtel gebildet, der ausgelichtet werden musste. 15 Mitgleider der Wasserrettung Osttirol haben sich nun gemeinsam mit Alexandra Steiber von der Stadtgemeinde Lienz darum gekümmert. Mit Tauchausrüstung, Booten und verschiedenen Spezialwerkzeugen wurden die Schilfrohre samt ihrer tief verwurzelten Rhizomen entfernt.
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