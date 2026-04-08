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Bitter! Ex-Serienmeister erhält keine Lizenz mehr

Fußball National
08.04.2026 15:03
Rote Karte für USV Neulengbach!
Rote Karte für USV Neulengbach!(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der frühere Serienmeister USV Neulengbach hat wie erwartet keine Lizenz für die kommende Saison in der Frauen-Fußball-Bundesliga erhalten!

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Im erstmals für die Frauen-Bundesliga durchgeführten Lizenzierungsverfahren bekamen zehn Bewerber, darunter neun Bundesligisten und Zweitligist SK Rapid, die Spielberechtigung für die Saison 2026/27. Neulengbach hatte in der Vorwoche den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens angekündigt.

Zusätzlich zum nationalen Lizenzierungsverfahren erhielten sechs Vereine (Austria Wien, SKN St. Pölten, Sturm Graz, Red Bull Salzburg, Altach, Vienna) die Zulassung für die internationalen UEFA-Frauen-Klub-Bewerbe.

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„... weitestgehend erfolgreich abgeschlossen!“
Es sei insgesamt „als sehr positiv zu bewerten, dass dieses erstmalige Lizenzierungsverfahren von den Klubs weitestgehend erfolgreich abgeschlossen worden ist“, betonte Thomas Hofer-Zeni, Vorsitzender des zuständigen Senat 5, in einer Aussendung.

In der 2. Frauen Bundesliga liegt Rapid nach 17 von 22 Runden einen Punkt hinter Tabellenführer SVK Wildcats aus Krottendorf, der allerdings keine Lizenz erhielt.

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