Schwärzler triumphiert bei Kigali-Challenger

In 12:57 Stunden zum zweiten Titel

Am Sonntag ließ sich der ÖTV-Youngster dann die Butter aber nicht mehr vom Brot nehmen. Ohne weitere Breakchancen ging es für Schwärzler in sein insgesamt bereits zehntes Tiebreak in Kigali – und zum neunten Mal hatte er das bessere Ende für sich. Nach exakt 2:21 Stunden verwertete Joel vor den Augen seiner Coaches Markus Hipfl und Sebastian Beutel seinen ersten Matchball zum 7:6 (5), 7:6 (6)-Erfolg und fixierte damit seinen zweiten Challenger-Titel, nachdem er im Mai 2024 bereits im nordmazedonischen Skopje ein Turnier gewinnen konnte. In seinen fünf Partien in Kigali stand Schwärzler insgesamt 12:57 Stunden oder 777 Minuten am Platz – ein Kraftakt.