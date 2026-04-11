Nächtlicher Heli-Einsatz über dem Kommunalfriedhof

Zu einer Suchaktion kam es in der Nacht auf Samstag über dem Salzburger Kommunalfriedhof: Ein Helikopter kreiste immer wieder über den Gräberfeldern. Ursache war eine vermisste Person aus dem nahen Seniorenheim.
Über einen längeren Zeitraum war am Samstag nach Mitternacht immer wieder Hubschrauberlärm zu hören. Mehrere Anrainer der Umgebung wurden auf den Einsatz aufmerksam.
Laut Polizei löste eine Vermisstensuche aus dem Seniorenheim die nächtliche Aktion mit gutem Ende aus. Die vermisste Person ist wohlauf.
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