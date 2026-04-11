Ein Verein geht gegen Grapscher bei Events vor

„Mir wurde an den Po gegrapscht. Als ich mich aufgeregt habe, bin ich auch noch abwertend beleidigt worden“, schildert Annabell Bayer Oves ihr erstes Mal Fortgehen in Salzburg. Ein Schlüsselerlebnis: Denn mittlerweile hat sie mit drei Gefährten den Verein Salzburg Club Commission gegründet, der gezielt das Club- und Fortgeh-Erlebnis in Salzburg verbessern will.