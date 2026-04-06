Austro-Trio startet am Dienstag ins Linzer Turnier

Grabher von Wadenverletzung erholt

Aktuelle ÖTV-Nummer 1 ist Grabher und sie spielt erstmals gegen den philippinischen Jungstar Eala. Letztere war im Vorjahr in Miami u.a. mit Siegen über Iga Swiatek und Madison Keys bis ins Halbfinale gestürmt. Grabher, die sich von einer Wadenzerrung erholen musste, freut sich auf die Rückkehr in Linz auf neuem Untergrund. „Es ist mein Lieblingsbelag. Ich habe hier dreimal trainiert, ich fühle mich ganz wohl. Der Platz fühlt sich gut an. Ich bin guter Dinge“, sagte die 29-jährige Vorarlbergerin bei einem Medientermin am Ostermontag. Die vergangenen Wochen mit der in der Türkei erlittenen Verletzung seien alles andere als nach Wunsch verlaufen. „Es hat länger gedauert als erwartet, aber ich habe in den letzten zwei Wochen gut trainiert, aber natürlich fehlen mir die Matches.“