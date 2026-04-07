Vinicius-Liebe zeigt zum Geburtstag ihre Muskeln

Virginia in der Nähe zu haben, ist dabei gar nicht so einfach, ist die Dame doch in ihrer Heimat Brasilien als TV-Moderatorin und Influencerin ein absoluter Superstar. Sage und schreibe 55 Millionen Follower hat sie allein auf Instagram. Nicht zu vergessen die drei Kinder (mit dem Sänger Zé Felipe), für die die nun 27-Jährige auch zu sorgen hat, und die offensichtlich sehr produktive Zeit, die sie beim Training in Vinicius Juniors privatem Fitnessraum verbringt …