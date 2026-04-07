Vinicius-Liebe zeigt zum Geburtstag ihre Muskeln

Wenige Stunden vor dem Champions-League-Hit gegen die Bayern feiert Real-Superstar Vinicius Junior auf Instagram den 27. Geburtstag seiner Freundin Virginia Fonseca! Die ist geschmeichelt und präsentiert ihre Muskeln. Aber sehen Sie selbst – oben im Video.
„Heute beginne ich einen neuen Zyklus in meinem Leben und ich kann Gott nur für absolut alles danken!!“, schreibt Virginia auf Instagram anlässlich ihres Geburtstages.
„Es ist so schön, dich in der Nähe zu haben ...“
Vinicius postet indes eine Liebeserklärung zum Freudentag: „Du verdienst die besten Dinge auf dieser Welt. Vor allem Gesundheit, damit du dich um deine Kinder, deine Familie, dein Unternehmen und Vini kümmern kannst! Vielen Dank für die Begleitung, die Momente und das Lachen. Es ist so schön, dich in der Nähe zu haben ...“
Virginia in der Nähe zu haben, ist dabei gar nicht so einfach, ist die Dame doch in ihrer Heimat Brasilien als TV-Moderatorin und Influencerin ein absoluter Superstar. Sage und schreibe 55 Millionen Follower hat sie allein auf Instagram. Nicht zu vergessen die drei Kinder (mit dem Sänger Zé Felipe), für die die nun 27-Jährige auch zu sorgen hat, und die offensichtlich sehr produktive Zeit, die sie beim Training in Vinicius Juniors privatem Fitnessraum verbringt …
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