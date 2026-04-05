Statt Basketball: Kärntner winken Dollar-Millionen

Der Kärntner Noah Kanduth ging im Sommer 2025 in die USA, träumte von einer Profikarriere in der NBA. Während einer Verletzungspause änderte sich dieser Plan. Weil das groß gewachsene Talent aus Feldkirchen über besondere Fähigkeiten verfügt. Viele sehen den 18-Jährigen jetzt in einer neuen Sportart.